Футболисты «Спартака» сыграют с блогерами в PUBG Mobile

Команда разработчиков PUBG Mobile объявила о специальной совместной акции, которая объединит профессиональных футболистов и блогеров. Спортсмены и интернет-знаменитости встретятся на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Им предстоит принять участие в специальном событии, во время которого они продемонстрируют свои навыки в футбольных матчах и сыграют в PUBG Mobile.

Это первое сотрудничество такого уровня между мобильной игрой и российским футбольным клубом. Все активности будут показаны в прямом эфире.

«Футбол всегда был командным видом спорта. Его страсть, общность усилий и жажда победы очень схожи с идеями PUBG Mobile, поэтому такое сотрудничество идеально отражает главные ценности обеих игр. Чтобы еще сильнее подчеркнуть их схожесть, компания Tescent совместно с футбольным клубом «Спартак» сняли специальный видеоролик с участием таких звезд, как Георгий Джикия, Александр Кокорин, Павел Маслов и Илья Гапонов», — комментируют сотрудничество в компания Tescent.

В честь акции в игре PUBG Mobile стартует специальное событие. У игроков будет шанс получить особую футболку ФК «Спартак» при входе в игру в течение семи дней. А вручая капитану «Спартака» Георгию Джикии подарки, игроки получат шанс выиграть фирменную футболку с автографами футболистов команды. Она достанется пяти участникам, которые вручили больше всего подарков.

Кроме того, играя в PUBG Mobile с 30 ноября по 13 декабря, выполняя новые задания, вы можете получить специальные награды — элементы официальной формы футбольного клуба «Спартак», логотип клуба на обмундировании и многое другое. Полная информация об акции доступна на официальных ресурсах футбольного клуба «Спартак» и PUBG Mobile.

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