FURIA победили Astralis и прошли в полуфинал ESL Pro League Season 15

CS:GO ростер бразильской организации FURIA вышел в полуфинал ESL Pro League Season 15, победив Astralis со счетом 2:1.

Первая карта Ancient — выбор Astralis — закончилась со счетом 16:13 в пользу датского коллектива. Вторая карта Mirage — выбор FURIA — завершилась победой бразильцев со счетом 16:8. Третья карта игры была Nuke. Начав в обороне, Astralis не смогли набрать преимущества и проиграли — 7:16.

В следующем матче турнира NAVI сыграет против FaZe в четвертьфинале.

ESL Pro League Season 15 проходит с 9 марта по 10 апреля в Дюссельдорфе, Германия. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 823 000 долларов США и слот на BLAST Premier: World Final 2022.

Гэсэр Галсанов