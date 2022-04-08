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Сегодня, 20:15

В Halo Infinite вышел тизер второго сезона

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В игре Нalo Infinite произошли изменения.

В Нalo Infinite вышел тизер второго сезона, который начнется 3 мая. В игру добавят новые карты, три режима и дополнительные облики для спартанцев.

Название второго сезона — Lone Wolves. В игре также появятся две дополнительные карты: арена Catalyst и Breaker, локация для «Битвы больших команд». Также появится три новых режима: Last Spartan Standing, Land Grab, King of the Hill.

Помимо этого, в игру добавят кооперативный режим, но доступен он будет не с 3 мая, а позже. Из косметических обновлений выйдут скины спартанцев Сигрида Эклунда и Хью Дина.

Halo Infinite — компьютерная игра 2021 года в жанре шутер от первого лица, разработанная американской компанией 343 Industries для Xbox One, Xbox Series X/S и Microsoft Windows.

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