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Сегодня, 16:10

PUBG Nations Cup 2022 пройдет без участия российской команды

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PUBG Nations Cup 2022 пройдет без участия российской команды.

Организаторы PUBG Nations Cup 2022 не пригласили сборную России.

Киберспортивное подразделение Krafton не оставило никаких комментариев по поводу этой ситуации, место России в турнире заняла сборная Индонезии.

PUBG Nations Cup 2022 пройдет с 16 по 19 июня в Бангкоке. Начальный призовой фонд — 500 тысяч долларов. Он может увеличиться за счет краудфандинга.

Сборная России является действующим чемпионом турнира. Предыдущий турнир PUBG Nations Cup прошел в 2019 году.

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