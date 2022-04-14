Впервые за 2 года Blizzard выпустила трейлер с историей нового персонажа

Разработчики Overwatch и Overwatch 2 опубликовали ролик с героиней Соджорн из второй части игры. Это первый ролик из цикла «История героя» за два года.

Героиня из Канады является капитаном канадского спецназа и служила вместе с Солдатом-76. Соджорн обладает кибернетическими способностями и специализируется на нанесении урона рельсовой винтовкой.

Blizzard представила Соджорн ещё 1 ноября 2019 года в ходе анонса Overwatch 2. Для поклонников игры этот персонаж представляет особый интерес.

Сыграть за нее позволят в рамках закрытого бета-тестирования Overwatch 2, которое начнется 26 апреля на консолях и ПК.