FaZe Clan прошла в финал PGC 2019

FaZe Clan заняла 16 место в полуфинале PUBG Global Championship 2019, набрав в одном матче 28 очков. Всего за 12 игр команда заработала 60 баллов и стала участником финального этапа турнира.

В полуфинале сражались 24 коллектива, из которых 16 квалифицировались в следующий этап. Команда Ивана «ubah» Капустина неудачно выступила против группы В, остановившись на последней строчке. FaZe Clan была в шаге от вылета, но в последнем матче против группы С сделала 18 убийств и заняла первое место, набрав 28 очков.

Natus Vincere заработали 67 баллов и остановились на 12 позиции, получив слот в финале PGC 2019. Он состоится 23-24 ноября в Окленде (США).

PUBG Global Championship 2019 проходит с 8 по 24 ноября. На турнире 32 коллектива разыгрывают три миллиона долларов. Победитель получит миллион долларов.