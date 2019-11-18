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FaZe Clan прошла в финал PGC 2019

18:05

FaZe Clan заняла 16 место в полуфинале PUBG Global Championship 2019, набрав в одном матче 28 очков. Всего за 12 игр команда заработала 60 баллов и стала участником финального этапа турнира.

В полуфинале сражались 24 коллектива, из которых 16 квалифицировались в следующий этап. Команда Ивана «ubah» Капустина неудачно выступила против группы В, остановившись на последней строчке. FaZe Clan была в шаге от вылета, но в последнем матче против группы С сделала 18 убийств и заняла первое место, набрав 28 очков.

Natus Vincere заработали 67 баллов и остановились на 12 позиции, получив слот в финале PGC 2019. Он состоится 23-24 ноября в Окленде (США).

PUBG Global Championship 2019 проходит с 8 по 24 ноября. На турнире 32 коллектива разыгрывают три миллиона долларов. Победитель получит миллион долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/pubg/news/faze-clan-proshla-v-final-pgc-2019-za-odin-match-ona-nabrala-28-ochkov-i-spaslas-ot-vyleta-iz-turnira

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