Экс-игрок НБА Кевин Гарнетт инвестировал в киберспортивную организацию

Бывший баскетболист НБА Кевин Гарнетт вложился в киберспортивную организацию Triumph Esports. Сумма сделки не разглашается.

В Triumph Esports входит турнирный оператор Rivalcade и киберспортивная команда Triumph Gaming, которая владеет составами по Overwatch, Apex Legends и Teamfight Tactics. Организация указала, что сотрудничество с Гарнеттом в первую очередь нацелено на проведение различных тематических мероприятий — баскетболист владеет компанией Big Ticket Sports, которая специализируется на неофициальных чемпионатах.

Кевин Гарнетт — чемпион НБА в составе "Бостона" в 2008 году, самый ценный игрок регулярного сезона 2004 года, а также участник 15-ти матчей всех звезд.