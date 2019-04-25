Корейская киберспортивная организация Gen.G рассказала о вложении со стороны многих известных личностей, среди которых есть бывший футболист московского ЦСКА Кейсуке Хонда и актер Уилл Смит.

По информации PC Gamer, Gen.G получил 46 миллионов долларов инвестиций из фонда Dreamers, который организовал Хонда совместно с актером.

– Киберспорт пока не так популярен в Японии, но мы наблюдаем огромный рост и в стране, и во всем мире, что очень хорошо, – цитирует Хонду PC Gamer. – Мы решили инвестировать в Gen.G из-за ее невероятного коллектива и стремления быть лидером.