Джейсон Момоа может получить главную роль в экранизации Minecraft

По информации западных СМИ, звезда «Игры Престолов», «Аквамена» и «Дюны» актер Джейсон Момоа ведет переговоры с Warner Bros. о роли в экранизации Minecraft.

По информации журналистов, ленту о Minecraft планируют сделать полноценной кинофраншизой по мотивам культовой игры. Режиссером адаптации станет Джаред Хесс («Наполеон Динамит»), а продюсерами — Мэри Парент и Рой Ли («Дюна»). Производство фильма или сериала по Minecraft должны начать до января 2023 года.

Экранизация по «Minecraft» впервые была анонсирована еще в 2014 году. Проект сменил уже несколько режиссеров и сюжет.

Ранее от режиссерского кресла фильма отказался Роб МакЭлхенни («В Филадельфии всегда солнечно»). В 2016-м Warner Bros. предлагали одну из главных ролей Стиву Кареллу, однако позднее он выбыл из проекта по причине загруженного графика.