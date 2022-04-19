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Для Elden Ring вышел патч, отключающий автоповорот камеры

Пьеретта АРКАН
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Для Elden Ring вышел патч, отключающий автоповорот камеры.

На проблему автопоповорота камеры в игре игроки жаловались еще с релиза, теперь с патчем 1.4 она решилась. До этого игроки прибегали к помощи модов.

Среди прочих изменений, традиционные баг-фиксы, улучшение производительности, и дополнительные фазы событий с участием NPC, а также мораторий на передачу «сломанных» предметов.

Разработчики обещают продолжать поддерживать игру, в ближайшее время готовятся новые патчи.

Ранее, игроки в Elden Ring начали сообщать о злоумышленниках, которые подбрасывают им элемент одежды спутницы мертвых Фии, из-за чего честные геймеры получают «софтбан» от античит-системы экшена.

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