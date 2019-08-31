Доктор психологических наук рассказала о пользе уроков киберспорта в школе

Доктор психологических наук Елена Дозорцева — об уроках киберспорта в школе.

— Посмотрим на ситуацию вообще. Дети играют в компьютерные игры. В мире это огромная сфера — огромный рынок и огромный бизнес. И Россия находится на третьем месте по количеству вовлеченных в игры — играющих и наблюдающих. Наверное, что-то с этим нужно делать. Не пускать это на самотек, во-первых. А во-вторых, дети нуждаются в том, чтобы более сознательно к этому относиться и получать определенные навыки, — цитирует Дозорцеву телеканал «МИР 24». — Исследования показывают, что дети даже младшего возраста, которые занимаются компьютером, немного иначе и в сенсомоторном развитии себя проявляют. Игры действительно позволяют развивать стратегическое мышление, если это не просто стрелялки или просто какая-то борьба. В Российском университете физкультуры и спорта с 2014 года ведется подготовка тренеров, которые должны работать в школах. Это очень интересная инициатива и очень востребованная специальность. Специализация и бакалаврская, и магистерская. Поэтому уже есть подготовленные люди. Конкурс там большой. Мне представляется, что такие занятия, которые могут вестись на факультативной основе (это, конечно, не вводится в обязательную программу) могли бы давать навыки регуляции — сколько времени нужно заниматься и где нужно остановиться.

Ранее сообщалось, что уроки по киберспорту могут появиться в школьной программе.