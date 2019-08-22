В школьную программу предлагают ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, на их взгляд, нужно ввести в школьную программу.

По данным РБК, среди них — Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame. В приложении к письму указано, что большинство из этих игр — общепризнанные киберспортивные дисциплины, по которым проводятся как турниры на уровне отдельных стран и регионов, так и крупные международные чемпионаты.

Minecraft — строительный симулятор, популярный среди детей школьного возраста. CodinGame — специальная платформа для изучения программирования в игровой форме.