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Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

В школьную программу предлагают ввести уроки по Dota 2 и FIFA

10:58

Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, на их взгляд, нужно ввести в школьную программу.

По данным РБК, среди них — Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame. В приложении к письму указано, что большинство из этих игр — общепризнанные киберспортивные дисциплины, по которым проводятся как турниры на уровне отдельных стран и регионов, так и крупные международные чемпионаты.

Minecraft — строительный симулятор, популярный среди детей школьного возраста. CodinGame — специальная платформа для изучения программирования в игровой форме.

Дополнительная информация

https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/08/2019/5d5d6e009a7947399edb4881

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