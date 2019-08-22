В школьную программу предлагают ввести уроки по Dota 2 и FIFA
10:58
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, на их взгляд, нужно ввести в школьную программу.
По данным РБК, среди них — Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame. В приложении к письму указано, что большинство из этих игр — общепризнанные киберспортивные дисциплины, по которым проводятся как турниры на уровне отдельных стран и регионов, так и крупные международные чемпионаты.
Minecraft — строительный симулятор, популярный среди детей школьного возраста. CodinGame — специальная платформа для изучения программирования в игровой форме.
Дополнительная информация
https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/08/2019/5d5d6e009a7947399edb4881
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...