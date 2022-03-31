Dexerto: ESIC намеревается забанить еще 52 тренера в CS:GO

Комиссия по честности в киберспорте (ESIC) собирается выдать больше банов за злоупотребление багами в игре, сообщает ресурс Dexerto со ссылкой на свои источники.

Поскольку ESIC пыталась расследовать все случаи злоупотреблений, которые исчисляются сотнями. Оба расследования, инициированных 4 сентября 2021 года только сейчас подходят к своему завершению. В рамках первого из этих двух расследований санкции могут быть применены к 52 лицам, хотя потенциальные варианты все еще обсуждаются внутри организации.

Окончательная дата объявления результатов расследования не установлена, но расследование находится на завершающей стадии. Ожидается, что результаты расследований будут опубликованы до начала PGL Major Antwerp 2022.