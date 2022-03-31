Усэйн Болт стал совладельцем WYLDE

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по бегу на короткие дистанции Усэйн Болт стал совладельцем ирландской киберспортивной организации WYLDE. Событие прошло под лозунгом LIGHTNING STRIKES TWICE.

«Приход Усэйна выводит WYLDE на новый уровень. Благодаря его обширному соревновательному опыту и олимпийскому менталитету его руководство будет неоценимым, поскольку мы продолжаем создавать профессиональные структуры для поддержки развития наших игроков», — заявил сооснователь WYLDE Дэвид Кронин.

В настоящее время WYLDE ведет переговоры о спонсорстве с рядом мировых брендов, стремящихся войти в индустрию киберспорта.

WYLDE — ирландская киберспортивная организация, основанная в 2020 году. У клуба есть составы по Valorant, Rocket League, Rainbow Six Siege и FIFA.