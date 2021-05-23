Алексей El1an Гусев вспомнил о скандале Даниилом Zeus Тесленко из-за читерства

Игрок команды Entropiq по CS:GO Алексей El1an Гусев рассказал подробности скандала с Даниилом Zeus Тесленко из-за читерства.

«Ну, когда я вообще понял, что происходит, я сразу решил вести диалог максимально адекватно. То есть я не хотел срываться на эмоции и оскорбления, а наоборот выглядеть выигрышно на контрасте, что я такой спокойный и адекватный. А в это время Даня там что-то орет охрипшим голосом. Не знаю, как получилось, не мне судить.



В какой-то момент я начал уже неплохо играть. Тогда мы с EPG наводили небольшую суету в СНГ. Когда он написал и предложил мне сделать интервью, то я сказал, что согласен, если в нем будет строго обозначено, что Зевс ошибся и был не прав», — цитирует Гусева Cybersport.Metaratings.ru.

Спортсмен также рассказал, что Тесленко так и не извинился за тот инцидент.