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Ark, HappyDyurara и Malr1ne войдут в новый состав F5 по Dota 2

12:49

Киберспортивная организация Fantastic Five собирает новый состав по Dota 2, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, в обновленный состав F5 войдут Егор Ark Жаботинский, Сергей HappyDyurara Хоронжий, а также Станислав Malr1ne Поторак, ранее выступавший за Creepwave.

Компанию им также составят Илья libertuz Колида, выигравший Кубок России по Dota 2 в составе команды Республика Марий Эл, а также казахстанский киберспортсмен с ником semsem.

Напомним, что во втором дивизионе Dota Pro Circuit 2021: Season 2 F5 заняла третье место, уступив Team Empire в переигровках за вторую позицию.

Дополнительная информация:

https://cybersport.metaratings.ru/news/ark-happydyurara-i-malr1ne-voydut-v-novyy-sostav-f5-po-dota-2-1109948/

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