Ahilles будет тренировать второй состав Gambit по Dota 2
11:35
Киберспортивная организация Gambit Esports намерена играть двумя составами в новом сезоне DPC-2021/22.
По информации Cybersport.Metaratings.ru, тренером состава станет бывший наставник Winstrike Team Тимур Ahilles Кульмухамбетов. На данный момент состав тестирует игроков, которые выступят под тегом Gambit в новом DPC-сезоне.
Напомним, что Gambit расформировала свой второй состав после завершения Dota Pro Circuit 2021: Season 1, где команда заняла четвёртое место во втором дивизионе СНГ, выиграв 11 тысяч долларов призовых.
Дополнительная информация:
https://cybersport.metaratings.ru/news/ahilles-budet-trenirovat-vtoroy-sostav-gambit-po-dota-2-1117125/
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