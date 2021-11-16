Ahilles будет тренировать второй состав Gambit по Dota 2

Киберспортивная организация Gambit Esports намерена играть двумя составами в новом сезоне DPC-2021/22.

По информации Cybersport.Metaratings.ru, тренером состава станет бывший наставник Winstrike Team Тимур Ahilles Кульмухамбетов. На данный момент состав тестирует игроков, которые выступят под тегом Gambit в новом DPC-сезоне.

Напомним, что Gambit расформировала свой второй состав после завершения Dota Pro Circuit 2021: Season 1, где команда заняла четвёртое место во втором дивизионе СНГ, выиграв 11 тысяч долларов призовых.