Комментатор Rainbow Six Siege умер после заражения коронавирусом
02:00
Комментатор и аналитик Rainbow Six Siege, а также спортивный директор REIMEI esports Илья «Rhyzzy» Райс-Майерс скончался 27 октября, сообщает Cybersport.
Райс-Майерс работал в Rainbow Six Siege с 2020 года. Его дебютным турниром в составе официальной русскоязычной студии освещения стал Six Invitational 2020.
За неделю до смерти комментатор сообщил в личной группе «ВКонтакте», что заразился коронавирусом.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/rainbow-six-siege/news/umer-russkoyazychnyi-kaster-rainbow-six-siege-ranee-on-zarazilsya-koronavirusom
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