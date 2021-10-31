Комментатор Rainbow Six Siege умер после заражения коронавирусом

Комментатор и аналитик Rainbow Six Siege, а также спортивный директор REIMEI esports Илья «Rhyzzy» Райс-Майерс скончался 27 октября, сообщает Cybersport.

Райс-Майерс работал в Rainbow Six Siege с 2020 года. Его дебютным турниром в составе официальной русскоязычной студии освещения стал Six Invitational 2020.

За неделю до смерти комментатор сообщил в личной группе «ВКонтакте», что заразился коронавирусом.