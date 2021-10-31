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Комментатор Rainbow Six Siege умер после заражения коронавирусом

02:00
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Комментатор и аналитик Rainbow Six Siege, а также спортивный директор REIMEI esports Илья «Rhyzzy» Райс-Майерс скончался 27 октября, сообщает Cybersport.

Райс-Майерс работал в Rainbow Six Siege с 2020 года. Его дебютным турниром в составе официальной русскоязычной студии освещения стал Six Invitational 2020.

За неделю до смерти комментатор сообщил в личной группе «ВКонтакте», что заразился коронавирусом.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/rainbow-six-siege/news/umer-russkoyazychnyi-kaster-rainbow-six-siege-ranee-on-zarazilsya-koronavirusom

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное