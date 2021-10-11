Впервые с 2011 года две команды из СНГ вышли в верхнюю сетку плей-офф The International

Virtus.pro и Team Spirit вышли в верхнюю сетку плей-офф The International 10.

Впервые с 2011 года двум командам из СНГ удалось попасть в верхнюю сетку основной стадии турнира. Тогда места в виннерах заработали Na`Vi и Moscow Five.

В первом раунде плей-офф командам из СНГ придется сразиться с коллективами из Китая. Соперником Virtus.pro станет Vivi Gaming, Team Spirit сыграет с Invictus Gaming.

The International 10 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. Призовой фонд турнира составит более 40 миллионов долларов.