Впервые с 2011 года две команды из СНГ вышли в верхнюю сетку плей-офф The International
11 октября, 12:55
Virtus.pro и Team Spirit вышли в верхнюю сетку плей-офф The International 10.
Впервые с 2011 года двум командам из СНГ удалось попасть в верхнюю сетку основной стадии турнира. Тогда места в виннерах заработали Na`Vi и Moscow Five.
В первом раунде плей-офф командам из СНГ придется сразиться с коллективами из Китая. Соперником Virtus.pro станет Vivi Gaming, Team Spirit сыграет с Invictus Gaming.
The International 10 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. Призовой фонд турнира составит более 40 миллионов долларов.
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