Стали известны регионы проведения Worlds в 2019‑2021 годах

Riot Games сообщила, что 2019 World Championship по League of Legends пройдет в Европе. Матчи предварительного и группового этапов примет Берлин, четвертьфиналы и полуфиналы — Мадрид, а финал — Париж.

Компания также рассказала, что чемпионат мира 2020 года состоится в Китае, а в 2021-м турнир пройдет в Северной Америке. Начало 2019 World Championship намечено на 2 октября, а решающий матч первенства — на 10 ноября.

2018 World Championship завершился 3 ноября. В финале Invictus Gaming обыграла Fnatic со счетом 3:0 и заработала 2,4 миллиона долларов. Единственный участник из СНГ, Gambit Esports, завершил соревнование на 17-20 строчке, получив чуть больше 48 тысяч долларов.