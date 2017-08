Разработчик LoL обязал шведскую NiP прервать сотрудничество с букмекерской конторой

Разработчик игры League of Legends – компания Riot Games – обязала шведскую киберспортивную организацию Ninjas in Pyjamas прервать сотрудничество с букмекерской конторой. Согласно заявлению на сайте NiP, стороны досрочно разорвали многолетний контракт, который подписали в сентябре прошлого года. Шведская организация купила слот в высшем европейском дивизионе League of Legends – EU LCS – перед началом летнего сезона. С формы киберспортсменов по данной дисциплине изначально был удален логотип букмекерской конторы.

Ранее Riot уже выносила запрет на сотрудничество с рядом компаний из сферы игорного бизнеса. Организациям Cloud9, Counter Logic Gaming и H2K-Gaming было запрещено размещать на форме логотип платформы G2A. Сервис в том числе занимается продажей игровых аккаунтов с высоким рейтингом.