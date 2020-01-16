Natus Vincere могут вернуться в League of Legends
16:40
Natus Vincere могут заменить Vega Squadron в LCL Spring 2020 по League of Legends. Информацию об этом опубликовали на канале CYBERSLOVO в Telegram.
Natus Vincere уже участвовали в Континентальной лиге с 2015 по 2017 год, а также выступали во втором дивизионе Европы в 2012-м и 2016-м с интернациональным составом, в который входили Кристиан «Czaru» Пшибыльский, Альвар «Araneae» Мартин Аленар и другие. О роспуске коллектива было объявлено летом 2017 года, на тот момент он занял последнее место в LCL Summer 2017.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/league-of-legends/news/natus-vincere-mogut-vernutsya-v-league-of-legends
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