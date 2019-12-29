«Галатасарай» забанили за долги перед игроками

Galatasaray Esports пропустит зимний сплит турецкой лиги по League of Legends из-за бана от Riot Games.

Клуб получил наказание за невыплату вознаграждений своим игрокам и сотрудникам за летний сплит TCL 2019. Riot Games была в курсе задержек несколько месяцев назад и дала Galatasaray Esports время, чтобы устранить задолженности, но турецкая организация этого не сделала.

В зимнем сплите TCL 2020 выступят девять команд — разработчики также запретили игрокам Galatasaray сыграть под другим тегом. В случае, если клуб так и не разберется с долгами, Riot пообещала исключить ее из лиги и заменить другой организацией.

Galatasaray Esports — команда, которая принадлежит турецкому футбольному клубу «Галатасарай». Она выступает в TCL с 2017 года. В обоих сплитах 2019 года состав дошел до полуфинала, что является его лучшим результатом в истории.