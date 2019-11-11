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FunPlus Phoenix победила на Worlds 2019

08:20

FunPlus Phoenix обыграла G2 Esports в финале 2019 World Championship по League of Legends. Матч закончился со счетом 3:0. За победу команда из Китая получила 834 375 долларов.

G2 вышла из группы со второго места. На пути к финалу она одолела DAMWON Gaming и T1. FunPlus Phoenix заняла первую строчку в группе B. В плей-офф китайский коллектив оказался сильнее Fnatic и Invictus Gaming.

2019 World Championship прошел с 2 октября по 10 ноября. 24 команды разыграли 2,225 млн долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/league-of-legends/news/funplus-phoenix-pobedila-na-worlds-2019

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