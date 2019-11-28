Компания Konami представила новую команду недели PES 2020, игроков из которой можно получить в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг футболистов, и на этот раз в число избранных попали полузащитник ЦСКА Никола Влашич и экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес.

Армеец отмечен за победный гол в игре с «Крыльями Советов» (1:0), а Промес — за дубль в игре «Аякс» — «Хераклес» (4:1). Квинси получил специальную карточку с рейтингом 87 (+6), а Влашич — 86 (+7).