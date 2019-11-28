Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Киберспорт   //    Киберфутбол

Влашич и Промес — в команде недели PES 2020

28 ноября 2019, 13:48
Теги:

Компания Konami представила новую команду недели PES 2020, игроков из которой можно получить в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг футболистов, и на этот раз в число избранных попали полузащитник ЦСКА Никола Влашич и экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес.

Армеец отмечен за победный гол в игре с «Крыльями Советов» (1:0), а Промес — за дубль в игре «Аякс» — «Хераклес» (4:1). Квинси получил специальную карточку с рейтингом 87 (+6), а Влашич — 86 (+7).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир