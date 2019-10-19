«Лион» продлил контракты с киберфутболистами
03:26
«Лион» на официальной странице в Twitter объявил о продлении сотрудничества с киберфутболистами. Корантен «Coco-V-Bastos» Виконь и Марвин «Aero» Робер в этом сезоне продолжат представлять французский клуб на международных турнирах.
Первый турнир, на котором сыграют киберфутболисты «Лиона» в FIFA 20, состоится в ноябре в Бухаресте.
Nous sommes tr?s heureux de vous annoncer la prolongation de nos 2 joueurs @OL_CocoVBastos & @OL_Aero !! Nos gones repr?senteront fi?rement nos couleurs lors des diff?rents ?v?nements de la saison #FIFA20 ???? ! 1er gros RDV ? Bucarest ?? en novembre ??#TeamOL pic.twitter.com/JmKa1lgjPW— OL eSports (@OLeSports) October 18, 2019
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