«Лион» продлил контракты с киберфутболистами

«Лион» на официальной странице в Twitter объявил о продлении сотрудничества с киберфутболистами. Корантен «Coco-V-Bastos» Виконь и Марвин «Aero» Робер в этом сезоне продолжат представлять французский клуб на международных турнирах.

Первый турнир, на котором сыграют киберфутболисты «Лиона» в FIFA 20, состоится в ноябре в Бухаресте.