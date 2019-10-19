Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Киберспорт   //    Киберфутбол

«Лион» продлил контракты с киберфутболистами

03:26
Теги:

«Лион» на официальной странице в Twitter объявил о продлении сотрудничества с киберфутболистами. Корантен «Coco-V-Bastos» Виконь и Марвин «Aero» Робер в этом сезоне продолжат представлять французский клуб на международных турнирах.

Первый турнир, на котором сыграют киберфутболисты «Лиона» в FIFA 20, состоится в ноябре в Бухаресте.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир