Кубок Надежды по киберфутболу: сегодня — полуфиналы
Продолжается Кубок Надежды — онлайн-турнир среди известных спортсменов по киберфутболу, который проводит «СЭ». Сегодня — время полуфиналов.
Все матчи турнира можно смотреть в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ».
Пары 1/2 финала
Артем Кулишев (Манчестер Сити) — Дмитрий Скопинцев (ПСЖ)
Игра — 27 марта в 17.30 (мск).
Николай Обольский (Ливерпуль) — Михаил Осинов (Ливерпуль)
Игра — 27 марта в 19.00 (мск).
Николай Обольский (Ливерпуль) — Раванелли (ПСЖ) — 6:3
Даниил Медведев (Бавария) — Михаил Осинов (Ливерпуль) — 1:2
Дмитрий Скопинцев (ПСЖ) — Александр Орехов (Ювентус) — 3:0
Михаил Бердин (Ливерпуль) — Артем Кулишев (Манчестер Сити) — 0:5
Коэффициенты на турнир — в линии букмекерской компании «Лига Ставок».
Прямые трансляции матчей можно смотреть на канале «СЭ» в YouTube под живой комментарий ведущих. После окончания встреч участники в прямом эфире делятся своими впечатлениями.
Оставайтесь онлайн! Будет интересно!