Продолжается Кубок Надежды — онлайн-турнир среди известных спортсменов по киберфутболу, который проводит «СЭ». Сегодня — время полуфиналов.

Все матчи турнира можно смотреть в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ».

Пары 1/2 финала

Артем Кулишев (Манчестер Сити) — Дмитрий Скопинцев (ПСЖ)

Игра — 27 марта в 17.30 (мск).

Николай Обольский (Ливерпуль) — Михаил Осинов (Ливерпуль)

Игра — 27 марта в 19.00 (мск).

Кубок Надежды: сетка турнира. Фото «СЭ»

Результаты 1/4 финала

Николай Обольский (Ливерпуль) — Раванелли (ПСЖ) — 6:3

Даниил Медведев (Бавария) — Михаил Осинов (Ливерпуль) — 1:2

Дмитрий Скопинцев (ПСЖ) — Александр Орехов (Ювентус) — 3:0

Михаил Бердин (Ливерпуль) — Артем Кулишев (Манчестер Сити) — 0:5

Коэффициенты на турнир — в линии букмекерской компании «Лига Ставок».

Прямые трансляции матчей можно смотреть на канале «СЭ» в YouTube под живой комментарий ведущих. После окончания встреч участники в прямом эфире делятся своими впечатлениями.

Оставайтесь онлайн! Будет интересно!