EPICENTER Major 2020 отменен из-за коронавируса
Valve отменила четвертую пару рейтинговых турниров сезона Dota Pro Circuit 2019/2020, в которую вошли OGA Dota PIT Minor 2020 и EPICENTER Major 2020. Такое решение компания приняла из-за развивающийся пандемии коронавируса COVID-19.
OGA Dota PIT Minor 2020 должен был пройти с 23 по 26 апреля в хорватском городе Сплит на площадке Spaladium Arena. EPICENTER Major 2020 планировали провести 2-10 мая в московской «ЦСКА Арене».
Ранее из-за коронавируса Valve отменила ESL One Los Angeles 2020, который должен был пройти в США в середине марта. Организаторы сообщили, что обсуждают перенос мейджора в новую локацию и на новые даты.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.
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Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/valve-otmenila-epicenter-major-2020-iz-za-pandemii-koronavirusa