Virtus.Pro и Natus Vincere встретятся в полуфинале IEM Fall CIS RMR

Определились участники первого раунда плей-офф IEM Fall 2021 для СНГ.

В первой паре Virtus.Pro сыграет с Natus Vincere. Матч состоится в субботу, 2 октября. Начало — 16.00 по московскому времени.

Во втором полуфинале Gambit Esports сыграет с Entropiq. Матч состоится тоже в субботу. Начнется игра в 12.45 по московскому времени.

IEM Fall 2021 проходит с 29 сентября по 3 октября. Призовой фонд турнира — 50 тысяч долларов и 10 938 очков RMR.