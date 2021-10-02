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Virtus.Pro и Natus Vincere встретятся в полуфинале IEM Fall CIS RMR

01:18

Определились участники первого раунда плей-офф IEM Fall 2021 для СНГ.

В первой паре Virtus.Pro сыграет с Natus Vincere. Матч состоится в субботу, 2 октября. Начало — 16.00 по московскому времени.

Во втором полуфинале Gambit Esports сыграет с Entropiq. Матч состоится тоже в субботу. Начнется игра в 12.45 по московскому времени.

IEM Fall 2021 проходит с 29 сентября по 3 октября. Призовой фонд турнира — 50 тысяч долларов и 10 938 очков RMR.

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Евгений Козинов все материалы автора

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