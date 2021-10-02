Virtus.Pro и Natus Vincere встретятся в полуфинале IEM Fall CIS RMR
01:18
Определились участники первого раунда плей-офф IEM Fall 2021 для СНГ.
В первой паре Virtus.Pro сыграет с Natus Vincere. Матч состоится в субботу, 2 октября. Начало — 16.00 по московскому времени.
Во втором полуфинале Gambit Esports сыграет с Entropiq. Матч состоится тоже в субботу. Начнется игра в 12.45 по московскому времени.
IEM Fall 2021 проходит с 29 сентября по 3 октября. Призовой фонд турнира — 50 тысяч долларов и 10 938 очков RMR.
Читайте также
Лучшие игроки в истории НХЛ: Гретцки — первый, Овечкин — в конце первой десятки, Малкин — за пределами топ-50
«Не победив меня, Петр Ян не может называть наш дивизион своим». Очень сильный брат Хабиба — Умар Нурмагомедов
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю