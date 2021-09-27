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«AcoR» получил предложение от Complexity Gaming

17:53

Игрок состава mousesports по CS:GO Фредерик «acoR» Гулдстренд рассматривает возможность перехода в другую команду.

По данным Cybersport.Metaratings.ru, 24-летний датский киберспортсмен получил предложение о переходе в Complexity Gaming, где выступают его три соотечественника — Бенджамин «blameF» Бремер, Патрик «es3tag» Хансен и Кристиан «k0nfig» Винеке.

При этом мы ранее сообщали, что mousesports могут заменить «acoR», но все упирается в условия контракта игрока.

Напомним, что Complexity Gaming выступали на BLAST Premier: Fall Groups 2021 в составе с Марсело «coldzera» Давидом. Команда проиграла две встречи из трёх и заняла третье место в квартете С.

Дополнительная информация:

https://cybersport.metaratings.ru/news/acor-poluchil-predlozhenie-ot-complexity-gaming-1068653/

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Евгений Петров все материалы автора

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