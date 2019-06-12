North и mousesports прошли на Europe Minor Championship — Berlin 2019

North и mousesports поучаствуют в Europe Minor Championship — Berlin 2019 по CS:GO. Во втором раунде верхней сетки закрытой квалификации коллективы обыграли OpTic Gaming и Team Ancient соответственно.

Закрытую квалификацию проводят с 10 по 12 июня в онлайне. 16 участников, восемь из которых получили приглашения, выступают в сетке формата double-elimination с матчами до двух побед. Восемь лучших составов попадут на LAN-финал майнора.

Europe Minor пройдет с 17 по 21 июля в Берлине. Восемь команд поборются за 50 тысяч долларов. и два слота в предварительной стадии мейджора. Коллектив, который финиширует третьим, выступит в стадии Play-In, где четыре состава разыграют последние два места на StarLadder Berlin Major 2019.