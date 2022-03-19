NBK покинул состав MOUZ по CS:GO

Состав MOUZ Esports по CS:GO покинул его французский участник рифлер Натан «NBK» Шмитт. На ближайшие турниры его заменит член состава академии MOUZ NXT Джон" JDC" де Кастро. Заявление о «кике» было размещено в официальном Twitter организации.

Вместе с JDC MOUZaм предстоит отыграть не простой RMR турнир, а также и мажор в случае успешного прохождения командой RMR'а.

Тренер ростера MOUZ Деннис «Sycrone» Ниелсен заявил, что причиной подобного решения послужила неудовлетворительная форма команды на ESL Pro League Season 15, где еще на стадии группового этапа MOUZ покинули турнир. Также тренер добавил, что позитивный настрой и коммуникабельность JDC сейчас необходимы коллективу.