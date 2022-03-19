Киберспорт
CS:GO
Главная
Киберспорт
CS:GO

Сегодня, 13:29

NBK покинул состав MOUZ по CS:GO

Читать «СЭ» в
Натан «NBK» Шмитт.

Состав MOUZ Esports по CS:GO покинул его французский участник рифлер Натан «NBK» Шмитт. На ближайшие турниры его заменит член состава академии MOUZ NXT Джон" JDC" де Кастро. Заявление о «кике» было размещено в официальном Twitter организации.

Вместе с JDC MOUZaм предстоит отыграть не простой RMR турнир, а также и мажор в случае успешного прохождения командой RMR'а.

Тренер ростера MOUZ Деннис «Sycrone» Ниелсен заявил, что причиной подобного решения послужила неудовлетворительная форма команды на ESL Pro League Season 15, где еще на стадии группового этапа MOUZ покинули турнир. Также тренер добавил, что позитивный настрой и коммуникабельность JDC сейчас необходимы коллективу.

Источник: https://twitter.com/mousesports
0
Читайте также
«Формула-1» снова стартует скандально: отрезают россиян и призывают допустить болеющих ковидом
Пережил нокдаун и артиллерию тренера Уайлдера. Сергей Харитонов победил Малика Скотта, но больше разочаровал 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

FURIA одержали победу над Sprout на ESL Pro League Season 15
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости