ENCE, FURIA и FaZe одержали победы на турнире ESL Pro League Season 15

19 марта прошли очередные матчи группового турнира ESL Pro League Season 15 по CS:GO. В субботу прошли матчи ENCE — Outsiders, FURIA — Vitality и FaZe clan — Sprout.

ENCE vs Outsiders (2:0)

В результате плотного противостояния, закончившимся овертаймами на второй карте, победа со счетом 2:0 над Outsiders стала одной из решающих для финской организации. По мнению большинства экспертов, этот успех гарантирует ENCE выход в плей-офф турнира.

FURIA vs Vitality (2-1)

FURIA является главным конкурентом ENCE в борьбе за первое место в группе. Бразильская команда также поддерживает «cтрик» из 3 побед подряд, одолев ранее Vitality. Уже сегодня вечером вопрос c лидерством в группе будет решен. Либо ENCE, либо FURIA убедительно продемонстрируют силу своих амбиций.

FaZe vs Sprout (2-0)

Третий матч не стал для аудитории каким-то открытием, FaZe победили, заработав первое очко в свою копилку. Плохой новостью для фанатов FaZe здесь может быть только то, что противниками клана стали Sprout, безнадежно проигрывающие каждую серию на этом турнире.