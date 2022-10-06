Игрок состава BaKs по CS:GO подвел итоги чемпионата ESL Pro League Season 16

Игрок состава BaKs по CS:GO Алексей RuFire Бураков подвел итоги чемпионата ESL Pro League Season 16.

«Astralis, очевидно, будет делать решафлы. Ждем уже возвращения Коли [device]. BIG уже давно нужно перейти на интернациональный состав, она уже миллион попыток сделала. ЕG нужно делать переезд в EU и обновлять состав европейскими игроками. G2 — суперкрасавчики, я думаю, они нашли то, что нужно, будут с каждым туриком все сильнее и сильнее. MOUZ тоже прикольно смотрятся, почти академию сделали основой, это современное и правильное решение, думаю, в ближайшее время тоже будут набирать», — приводит слова киберспортмена Cybersport.Metaratings.ru.

Напомним, что на ESL Pro League Season 16 победила Team Vitality. В финале чемпионата состав Матье ZywOo Эрбо обыграл Team Liquid со счетом 3:2.