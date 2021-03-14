G2 Esports, Team Vitality и ENCE выиграли дебютные матчи на групповом этапе EPL Season 13

G2 Esports и ENCE победили в стартовых матчах группы B на ESL Pro League Season 13 по CS:GO. Коллективы справились с Ninjas in Pyjamas и mousesports соответственно. В заключительном матче игрового дня Team Vitality одолела FaZe Clan со счетом 2:1.

ESL Pro League Season 13 проходит с 8 марта по 11 апреля в онлайне. Призовой фонд составляет 750 тысяч долларов.