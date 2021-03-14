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G2 Esports, Team Vitality и ENCE выиграли дебютные матчи на групповом этапе EPL Season 13

02:49

G2 Esports и ENCE победили в стартовых матчах группы B на ESL Pro League Season 13 по CS:GO. Коллективы справились с Ninjas in Pyjamas и mousesports соответственно. В заключительном матче игрового дня Team Vitality одолела FaZe Clan со счетом 2:1.

ESL Pro League Season 13 проходит с 8 марта по 11 апреля в онлайне. Призовой фонд составляет 750 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/g2-esports-team-vitality-i-ence-vyigrali-debyutnye-matchi-v-gruppovom-etape-epl-season-13

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