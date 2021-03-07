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Бобслеисты и легкоатлеты дебютируют в «Лиге звезд спорта» CS:GO

12:08

Три матча «Лиги звезд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive пройдут 6-7 марта.

Игровой день в воскресенье начнется со встречи двух дебютантов — бобслеистов Unluko Maluko и легкоатлетов Athletics Esports. Для обеих команд это будет первый матч в «Лиге звезд спорта».

За Unluko Maluko выступят Илья Малых, Дмитрий Попов, Дмитрий Захряпин, Александр Щербаков и Алексей Исаков, в запасе — Владислав Жаровцев.

Команду гимнастов будут представлять Александр Носкевич, Артем Чермошанский, Константин Шабанов, Денис Богданов и Тимур Моргунов.

Матч пройдет 7 марта и начентся в 19:00.

Дополнительная информация:

https://starsleague.ru/tpost/zksx5jpvy1-bobsleisti-i-legkoatleti-debyutiruyut-v

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