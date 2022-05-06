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Сегодня, 11:41

ESIC обвинила трех тренеров по CS:GO в использовании «тренерского бага»

Читать «СЭ» в
ESIC.

Комиссия по честности киберспорта (ESIC) объявила, что временно отстранила трех тренеров по CS:GO от участия в PGL Major Antwerp в рамках своего расследования использования «тренерского бага».

ESIC не назвала имена тренеров, которые были отстранены от участия во всех мероприятиях, заявив только, что эти случаи связаны с двумя более серьезными вариантами ошибки зрителя и вскоре ожидается еще одно обновление.

До 52 тренеров по CS:GO могут столкнуться с санкциями, поскольку ESIC находится на завершающей стадии расследования использования «тренерского бага».

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