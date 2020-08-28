Chaos и Liquid договорились о переносе матча в знак протеста против полицейского насилия в США

Chaos попросила ESL перенести матч против Team Liquid на ESL One Cologne 2020 — таким образом клуб выразил протест против «системного расизма» и полицейской жестокости в США. Турнирный оператор и команда Джейка «Stewie2k» Йипа пошли навстречу Chaos. Матч перенесли на более поздний срок — он состоится до конца недели.

24 августа в городе Кеноша в штате Висконсин полицейские несколько раз выстрелили в 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка. Он выжил, но ему пришлось перенести операцию.

Ранее были перенесены матчи НХЛ, НБА, MLS и MLB.