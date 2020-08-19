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Astralis сыграет с Team Vitality за выход в плей?офф ESL One Cologne 2020 Online

16:35

Astralis и Team Vitality выиграли стартовые матчи в группе B европейского ESL One Cologne 2020 Online по CS:GO. Коллективы обыграли Team Heretics и Fnatic соответственно. 22 августа Astralis и Vitality сразятся за место в плей-офф чемпионата.

ESL One Cologne Online 2020 проходит с 18 по 30 августа в онлайне. 16 сильнейших коллективов Европы и СНГ разыгрывают призовой фонд в 325 тысяч долларов и рейтинговые очки Regional Major Rankings.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/astralis-sygraet-s-team-vitality-za-vykhod-v-plei-off-esl-one-cologne-2020-online

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