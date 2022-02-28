Андрей Осипов рассказал, почему у него не сложилась карьера в CS:GO

Андрей Осипов, брат игрока G2 Esports Ильи m0NESY Осипова, объяснил, почему у него не сложилась карьера в CS:GO.

«Если говорить про CS:GO, то я не особо хотел переходить в эту игру, — приводит слова Осипова cybersport.metaratings.ru. — Я тогда еще в Dota 2 играл. У меня 3000 часов там. Лишь в 2014 или в 2015 году я начал поигрывать в CS:GO, но я не считал, что эта дисциплина будет развиваться. Но потом понял, что за игрой есть будущее. Тогда я начал более серьезно тренироваться. Собрали команду, тренировались, распадались. Все как обычно.

По итогу нашел один хороший состав, с которым мы долго играли. Даже сейчас мы поддерживаем связь друг с другом. Вместе играли аматорскую лигу от StarLadder, дошли до матча за слот в ПРО серию, но проиграли чувакам, которых потом забанили за читы. Обидно, ведь по факту, я мог получить профиль на HLTV, и карьера могла по-другому сложиться.

Потом мы пытались еще раз пройти, но проиграли польской команде со счетом 8-16. Тогда я стал меньше времени уделять игре. По итогу у меня не получилось чего-то достичь в CS:GO».

G2 Esports проиграла FaZe Clan в финале IEM Katowice 2022 со счетом 3:0. Коллектив заработал за второе место 180 тысяч долларов.