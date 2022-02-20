LNZ об игре за основной состав NiP: «Я был счастлив, ощущал невероятную гордость быть с ними»

Игрок команды Young Ninjas Линус «LNZ» Холтенг рассказал о периоде в своей карьере, когда он выступал за основной состав Ninjas in Pyjamas.

«Тогда я был счастлив, ощущал невероятную гордость быть там, с ними, — цитирует игрока Cybersport.Metaratings.ru. — Я никогда не воспринимал выпавший мне шанс как что-то само собой разумеющееся и всегда работал изо всех сил. Так что я был безумно рад, что мне эту возможность предоставили.

Мое положение в команде изначально было шатким, потому что я редко показывал очень хорошие результаты, но я все равно старался произвести впечатление и безумно хотел совершенствоваться в игре, и это, я думаю, немного повлияло на то, что NiP позволили мне остаться в команде подольше.

Но теперь после некоторых размышлений в течение трех последних месяцев после ухода из команды, мне кажется, что это было лучше для обеих сторон: мне нужно было учиться, расти и набираться опыта, а останься я в команде — это было бы в разы сложнее"

Холтенг представлял основной ростер шведского клуба с июня по ноябрь 2021 года. Вместе с командой он принял участие в PGL Major Stockholm 2021, где NiP заняла 5-8 место. Позже место «LNZ» в основном составе занял Патрик «es3tag» Хансен.