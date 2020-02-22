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Юниорская сборная России завоевала бронзу чемпионата мира

13:52

Женская сборная России по керлингу завоевали бронзовые медали юниорского чемпионата мира в Красноярске, победив в матче за третье место команду Японии.

встреча завершилась со счетом 14:4. За российскую команду на турнире выступали Влада Румянцева (скип), Вера Тюлякова, Ирина Рязанова, Анастасия Мищенко и Александра Кардапольцева.

Золото юниорского чемпионата мира выиграла сборная Канады, которая в финальном матче нанесла поражение команде Южной Кореи — 7:5.

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