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Россия обыграла Германию на чемпионате Европы по керлингу

14:08
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В матче группового этапа чемпионата Европы по керлингу среди женщин сборная России обыграла команду Германии (7:5).

Ранее в первом матче на турнире россиянки победили Эстонию (7:1). За российскую команду на турнире выступают Алина Ковалева (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина.

Чемпионат Европы проходит в шведском Хельсингборге до 23 октября.

Чемпионат Европы

Женщины

Групповой этап

Россия — Германия — 7:5

Швеция — Швейцария — 3:9

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