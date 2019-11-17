Россия обыграла Германию на чемпионате Европы по керлингу

В матче группового этапа чемпионата Европы по керлингу среди женщин сборная России обыграла команду Германии (7:5).

Ранее в первом матче на турнире россиянки победили Эстонию (7:1). За российскую команду на турнире выступают Алина Ковалева (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина.

Чемпионат Европы проходит в шведском Хельсингборге до 23 октября.

Чемпионат Европы

Женщины

Групповой этап

Россия — Германия — 7:5

Швеция — Швейцария — 3:9