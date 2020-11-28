Запрет на посещение спортивных мероприятий в Подмосковье могут продлить до Нового года

Министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков сообщил, что запрет на посещение зрителями спортивных состязаний в регионе могут продлить до Нового года. Губернатор области Андрей Воробьев 19 октября ввел запрет на проведение массовых мероприятий, на данный момент он действует до 13 декабря.

— Ситуация с коронавирусом в Московской области плюс-минус стабилизировалась, но, думаю, до Нового года будем играть без зрителей, — цитирует ТАСС Терюшкова. — К марту-апрелю начнем потихоньку открывать наши объекты спорта для посещения болельщиков. А сейчас главное — это их здоровье, и мы не может рисковать.