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Запрет на посещение спортивных мероприятий в Подмосковье могут продлить до Нового года

28 ноября 2020, 23:03

Министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков сообщил, что запрет на посещение зрителями спортивных состязаний в регионе могут продлить до Нового года. Губернатор области Андрей Воробьев 19 октября ввел запрет на проведение массовых мероприятий, на данный момент он действует до 13 декабря.

— Ситуация с коронавирусом в Московской области плюс-минус стабилизировалась, но, думаю, до Нового года будем играть без зрителей, — цитирует ТАСС Терюшкова. — К марту-апрелю начнем потихоньку открывать наши объекты спорта для посещения болельщиков. А сейчас главное — это их здоровье, и мы не может рисковать.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10122249

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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