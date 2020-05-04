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Стала известна причина смерти 13-летнего капитана детской следж-хоккейной команды

02:15
Рафаэль Зиновьев. Фото Instagram
Рафаэль Зиновьев. Фото Instagram

Президент Детской следж-хоккейной лиги Анастасия Барадачева заявила, что капитан команды Red Rocket Рафаэль Зиновьев умер из-за проблем с сердцем. Ему было 13 лет. Он скончался утром 3 мая.

— Он два дня в коме был, умер из-за проблем с сердцем. Сердце подключили к аппарату, но в сознание он так и не пришел, — цитирует Бардачеву РИА «Новости».

«Он хотел быть похожим на Харламова». В Петербурге ушел из жизни 13-летний капитан следж-хоккейной команды

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200503/1570935540.html

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