Путин выразил готовность встретиться на татами с иностранной журналисткой

Президент России Владимир Путин выразил готовность поработать на татами с исполнительным редактором по международной политике агентства Bloomberg Розалинд Мэтисон на встрече с руководителями международных информационных агентств.

– Вы меня запугиваете прямо с самго началаа – парадокс, – сказал Путин.

Мэтисон сказала, что тайский бокс научил ее тому, как контролировать свой страх и справляться с ним.

– Но я не уверена, что я бы осмелилась выйти с вами на ринг, – ответила она российскому президенту.

Путин на это отметил, что и не вышел бы на ринг с Мэтисон.

– Не потому, что вы – дама, а потому, что каждый должен заниматься своим делом. Я боксом никогда не занимался. На татами, пожалуйста, готов с вами выйти, поработать. Но здесь у меня будет конкурентное преимущество, я вас уверяю, – добавил он.