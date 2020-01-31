Под завалами комплекса «Петербургский» нашли тело рабочего

Под завалами спортивно-концертного комплекса «Петербургский», часть которого рухнула сегодня, нашли тело рабочего, информирует «Фонтанка». Погибший — 29-летний Матвей Кучеров, работавший на срезке вант на крыше СКК.

В процессе демонтажа спортивно-концертного комплекса произошло обрушение 80 процентов конструкций стен и кровли. Примерная площадь обрушения 25-28 тысяч кв. метров.

По данным источников, обрушение произошло, когда рабочие производили срез скрепляющих кровлю с железобетонным кольцом вант. В итоге после удаления десяти растяжек крыша рухнула.

На страшных кадрах видно, как конструкция рушится, и спастись не успевает рабочий. Все это происходит на глазах у его коллеги, который находится поблизости в строительной люльке.

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