Первая СРО направила в правительство РФ предложение по антикризисным мерам

Крупнейшие организаторы пари России обратились в правительство РФ с инициативами, направленными на стабилизацию ситуации в букмекерской отрасли. В связи с пандемией и временным мораторием на проведение спортивных событий букмекерский рынок России впервые в своей истории может показать падение, превышающее 50% по итогам года.

Основная цель организаторов пари в настоящий момент — это удержать падение рынка букмекерских услуг, сохранить рабочие места и заработные платы сотрудников в полном объеме в соответствии с распоряжением главы правительства РФ Михаила Мишустина.

С 2017 года и до последнего времени букмекерская отрасль России являлась одним из самых активно развивающихся сегментов российской экономики, обеспечивая устойчивое поступление инвестиций в российский спорт. По данным Sberbank CIB, среднегодовые темпы роста отрасли составляли 7%, что логичным образом сказывалось также и на увеличении объема финансирования национального спорта.

Участие в развитии российского спорта — важнейший из приоритетов членов Первой СРО (Первая саморегулируемая организация букмекеров в России). По итогам 2019 года объем целевых отчислений членов организации в адрес спортивных федераций и профессиональных лиг России составил более 500 млн рублей. Объем заключенных спонсорских контрактов членов Первой СРО за минувший год оценивается в 2,5 млрд рублей.

На фоне обстоятельств непреодолимой силы, связанных практически с полным отсутствием спортивных событий, Первая СРО ставит своей главной задачей минимизировать последствия ограничительных мер для букмекерской отрасли и спортивной индустрии РФ:

«Организация выступает за дальнейшее активное сотрудничество между букмекерскими компаниями и спортивными организациями, однако до возобновления спортивного календаря выполнение обязательств по уплате целевых отчислений в минимальном объеме не менее 15 млн рублей может привести к приостановке деятельности некоторых участников рынка, а также напрямую повлиять на объем поддержки национального спорта», — говорится в официальном письме Первой СРО в адрес правительства РФ.

В целях недопущения разрушения сложившейся системы эффективной поддержки спорта букмекерским бизнесом России в период наличия ограничительных мер Первая СРО предлагает не требовать от организаторов пари уплаты минимально предусмотренного федеральным законом общего объема целевых отчислений в 15 млн рублей, а также не применять к букмекерским компаниям меры административной ответственности за нарушение требований законодательства о сроках, объеме и размере уплаты целевых отчислений.

Официальное письмо Первой СРО находится на рассмотрении в правительстве РФ.