Перед обрушением СКК погибшего рабочего торопили начальники

«Фонтанка» опубликовала переговоры рабочих перед обрушением спортивного комплекса «Петербургский», в результате которого погиб сварщик Матвей Кучеров. Издание пришло к выводу, что у подрядчиков не было точных расчетов и плана, а способ отсоединения кровли менялся на ходу.

При демонтаже планировалось отсоединить металлические ванты, на которых держалась крыша, от внешнего бетонного кольца. На отсоединение вант подрядили три пары высотников. Одну из них составили 29-летний Матвей Кучеров и 26-летний Александр Бардынин.

Люльку с Кучеровым и Бардыниным поднимал телескопический кран — грузовой автомобиль с длинной стрелой. Машинист крана работал вслепую. Он не видел люльку, поднятую на крышу. Его ориентировали высотники по рации.

На демонтаж первого крепления 112 вант у Кучерова ушло 18 минут. В штабе не были довольны темпами работы и вышли на связь с рабочими и изменили первоначальный план. Ванты было предложено резать с кольца крыши, прикрепившись к люльке. Кучеров жаловался на длину веревки и отсутствие необходимой страховки.

В результате рабочий пошел по кольцу арены без страховки, а во время обрушения не успел добежать до люльки. Во время обрушения Кучеров добежал до люльки, коснулся ее руками в плотных сварочных перчатках, но сорвался.