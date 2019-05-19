Нападение на Шварценеггера было спланировано заранее, считают организаторы мероприятия в ЮАР

Организаторы Arnold Sport Festival Africa, фестиваля в ЮАР, который посетил Арнольд Шварценеггер, считают нападение на него заранее спланированным. Об этом сообщил представитель организаторов Уэйн Прайс.

По его мнению, злоумышленник спланировал свое нападение заранее, так как в полиции он известен благодаря подобным правонарушениям в прошлом.

Пока 71-летний американец раздавал автографы, неизвестный мужчина подбежал к нему сзади и в прыжке ударил ногой в спину.

Шварценеггер прославился своими ролями в таких культовых фильмах, как "Терминатор", "Коммандо", "Вспомнить все" и ряде других. С 2003 по 2011 год он занимал пост губернатора штата Калифорния. Обладатель ряда премий по бодибилдингу, в том числе семикратный обладатель титула "Мистер Олимпия". Организатор конкурса "Арнольд Классик".